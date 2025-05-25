Bursa'da Ölmüş Yunus Balığını Taşıyan Vatandaş İlginç Anlar Yaşattı

Bursa'da Ölmüş Yunus Balığını Taşıyan Vatandaş İlginç Anlar Yaşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa'da Ölmüş Yunus Balığını Taşıyan Vatandaş İlginç Anlar Yaşattı
Haber Videosu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir vatandaş, ölmüş bir yunus balığını sırtında taşıdı. O anlar amatör kamera ile kaydedildi.

Ölmüş yunus balığını sırtında taşıdı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir vatandaş, ölmüş yunus balığını sırtında taşıdı. İlginç anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Sahili'nde meydana geldi. Bir vatandaş, ölmüş yunus balığını sırtında taşıyarak kenara getirdi. İlginç anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Daha maç başlamadan olay! Vanspor'a konaklayacak otel verilmedi

Daha maç başlamadan olay! 2. Lig ekibine konaklayacak otel verilmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.