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Traktöre otostop çekerek okula giden 5 öğrencinin ölümden döndüğü anlar

Traktöre otostop çekerek okula giden 5 öğrencinin ölümden döndüğü anlar
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, yasaklı servisten indirilen öğrenciler traktörle okula giderken kaza geçirdi. Devrilen traktörde yaralanan öğrenciler ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da okula giderken servis aracından indirilen öğrencilerin otostop çekerek bindiği traktör devrildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü ve 5 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Aktaş köyünde yaşayan lise öğrencisi İsmail Tekin, Rasul Seymen, Murat Karaca, Ramazan Ertan ve Sedat Bayram, köylerinden Büyükorhan ilçesindeki okullarına gitmek için servise bindi. İddiaya göre, bindikleri servisin lise öğrencilerine yasak olması sebebiyle ilçe girişinde gençler araçtan inmek zorunda kaldı.
Okula az mesafe kala öğrenciler otostop çekerek okula gitmek için Ali Aslan'ın (65) kullandığı traktöre bindi. Traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü ve 5 öğrenci yere savrularak yaralandı. Öğrencilerin ve sürücünün yaralandığı kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yolundan ilerleyen traktör, ilk olarak kenarda bulunan su kanalına girdikten sonra takla atıyor. Yaralılardan bazıları ayağa kalkarken, bazıları ise ambulansın gelmesini bekledi. Ambulanslarla Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olan İsmail Tekin'in yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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