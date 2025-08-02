Bursa'da Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

Bursa'da Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı
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Bursa'da Uludağ Üniversitesi kampüsündeki erkek öğrenci yurdunun 5. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor, olayda yaralanan yok.

Bursa'da erkek öğrenci yurdunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bursa'da Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan bir erkek öğrenci yurdunun 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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