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Bursa'da Narkotik Ekipleri Uyuşturucu Bilgilendirmesi Yaptı

Bursa'da Narkotik Ekipleri Uyuşturucu Bilgilendirmesi Yaptı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kent genelinde uyuşturucu maddeler hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıttı ve vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşları bilgilendirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokağa çıkarak bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirdi. Özenle hazırlanan broşürler 3 bin 808 vatandaşa dağıtıldı. Vatandaşlar, uyuşturucu maddeler konusunda bilgilendirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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