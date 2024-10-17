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Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Mustafakemalpaşa'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 77 yaşındaki Yusuf Aydemir, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 14 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Aydemir'e (77), Abdulkadir Zengin (29) idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Aydemir, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı adam, Bursa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Abdulkadir Zengin, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken Şehir Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Aydemir, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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