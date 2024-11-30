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Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle otomobile çarpan genç sürücü, başka bir otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle otomobile arkadan çarpan ve sürüklenerek başka bir otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobilin altından itfaiye ekiplerinin çıkarttığı gencin motosikleti 1 ay önce satın aldığı öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Lokman Ö. (26) idaresindeki 16 BNA 950 plakalı motosiklet, aynı yöne seyir halinde olan Hanifi A. (60) idaresindeki 16 AJU 088 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü sürüklenerek karşı yönden gelen Kaan K. (23) idaresindeki 16 BAE 241 plakalı otomobilin altına girdi. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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