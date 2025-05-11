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Bursa'da Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Bursa'da Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükbalıklı Mahallesi'nde dört yol ağzına hızlı giren motosikletli başka bir yönden gelen motosikletlinin çarpmasıyla savruldu. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savruldu. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastaneye kaldırılarak tedbir amaçlı kontrol altına alındıkları öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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