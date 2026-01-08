Anayola çıkan tıra, motokurye böyle çarptı

Bursa'da anayolda seyir halindeki motokurye, ara yoldan çıkan tıra çarpıp savruldu. Kaza anı kameraya yansırken, yaralı hastaneye sevk edildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet ara sokaktan anayola çıkan tırla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücü düşerek yaralandı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA