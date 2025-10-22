Haberler

Bursa'da Mobilyacıların Kavgasında 6 Yaralı


İnegöl ilçesinde patentli ürün modeli çalma iddiasıyla çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olay sırasında kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin bacağı kırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilyacılar arasında patentli ürün modelini çalma iddiasıyla çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin önünde meydana geldi. Üzeyir B., Abdülkadir B., Ahmet B. ve Serkan T., patentli ürünün modelini çaldığını iddia ettikleri Resul A.'nın mobilya imalathanesine gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavgayı ayırmaya çalışan iş yeri çalışanı Eyüp G. (36) de darbedilerek bacağı kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgayı ayırırken, yaralı Eyüp G. ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 6 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Tedavileri tamamlanan 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
