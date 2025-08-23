Bursa'da Mezarlık Geçişinde Kaza: 1'i Ağır 4 Yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, karayolundan mezarlığa geçmeye çalışan bir aileye otomobil çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada karayolunda karşıdaki mezarlığa geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel'in Ümitalan rampasında meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Ahmet Çağrı B. (31) yönetimindeki 06 EVA 810 plakalı otomobil, karayolundan karşıdaki mezarlığa geçmeye çalışan Hatice D.(63), Esra K.(36), Irmak K.(11) ile 3 yaşındaki Poyraz K.'ya çarptı. Kaza sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralı çocuklar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 yaralı ise Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Hatice D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karayolu kapandı. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
