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Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Hiçbir şey olmamış gibi metroya binip gitti

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Bursa'da bir kişi yasak olmasına rağmen metro raylarında yürümeye başladı. Durumu fark eden vatman, aracı yavaşlatarak facianın önüne geçti. Tehlikeli hareketler sergileyen şüpheli ise gelen metroya binerek yoluna devam etti.

Bursa'da bir vatandaş, metro raylarında yürüyünce korku ve paniğe sebep oldu. O anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

VATMANIN DİKKATİ SAYESİNDE HAYATI KURTULDU

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Metro istasyonunda meydana geldi. Bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple metro raylarında yürümeye başladı. Raylarda yürüyen vatandaşı gören vatman, frene basarak metroyu yavaşlattı.

Raylarda yürüyerek durağa gelen vatandaş, daha sonra gelen metroya binerek yoluna devam etti. Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdı.

Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Hiçbir şey olmamış gibi metroya binip gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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