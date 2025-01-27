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Bursa'da Lüks Otomobilin Drift Atma İhtimali Tehlike Yarattı

Bursa'da Lüks Otomobilin Drift Atma İhtimali Tehlike Yarattı
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Bursa'da plakası öğrenilemeyen bir lüks otomobil sürücüsü, Mudanya yolunda trafikte drift atarak tehlikeli anlar yaşattı. Görüntüler üzerine trafik ekipleri soruşturma başlattı.

Bursa'da plakası henüz öğrenilemeyen lüks bir otomobil sürücüsü, akan trafikte drift atarak ilerledi. Tehlikeli anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Trafik ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Olay Mudanya yolunda meydana geldi. Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi'nde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken bir anda drift atmaya başladı. Hem kendi canını, hem de trafikte ilerleyen diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Görüntüler üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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