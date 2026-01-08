Bursa'da lodos can aldı. Lodosta yıkılan duvarın altında kalan genç hayatını kaybetti

Haberler

Güncelleme:
Bursa'nın Kestel ilçesinde lodos nedeniyle bir duvar çöktü. Duvarın altında kalan 22 yaşındaki A.N. isimli genç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle çöken duvarın altında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir duvar, etkili olan lodos nedeniyle çöktü. Duvarın çökmesi sonucu 22 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olayın ardından Kestel Kaymakamı Recep Öztürk olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

