Haberler

Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü

Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şiddetli lodosun etkisiyle bir duvar çöktü ve boş alana park edilen 10 aracın üzerine düştü. Şans eseri yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şener Akbulut isimli vatandaş, "Duvar çöktüğünde arabamın içindeydim. Hemen aşağı indim. Neyse ki yaralanmadım fakat arabamda maddi hasar oluştu. Çok korktuk, deprem oluyor sandım." dedi.

  • Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Asil Sokak'ta lodos nedeniyle çöken duvar, boş alana park edilen 10 aracın üzerine düştü.
  • Olayda araçlar maddi hasar gördü, ancak yaralanan olmadı.
  • Yetkililer, lodos nedeniyle riskli yapı ve duvarlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'da şiddetli lodosun etkisiyle çöken duvar, boş alana park edilen 10 aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlar hasar gördü.

DUVARIN ALTINDA KALAN 10 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Asil Sokak'ta lodosun etkisiyle duvar çöktü. Boş alana park edilen 10 aracın üzerine düşen duvar, araçlarda maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü

Muharrem Akaya, "Evden çıktığımda kapıyı kapatmamla duvarın çökmesi bir oldu. Arabaları görünce içinde biri var mı diye hemen koştum. 'Sesimi duyan var mı, kimse var mı?' diye bağırdım. Ses gelmeyince kursa yetişmek için gitmek zorunda kaldım, sonrasında kurstan döndüğümde belediye ekiplerinin çalışmalarını gördüm" dedi.

Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü

"DEPREM OLUYOR SANDIM"

Duvarın çöktüğü sırada aracının içinde bulunan Şener Akbulut ise büyük korku yaşadığını belirterek, "Duvar çöktüğünde arabamın içindeydim. Hemen aşağı indim. Neyse ki yaralanmadım fakat arabamda maddi hasar oluştu. Çok korktuk, deprem oluyor sandım. Büyük bir gürültüyle üzerime geldi" dedi.

Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, lodos nedeniyle riskli yapı ve duvarlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi

Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı

Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi

Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Şimdi de lige konsantre olacağız

Kupa zaferi sonrası yeni hedeflerini belli etti