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Bursa'da Kuyumcuya Soygun Girişiminde Ateş Açıldı

Bursa'da Kuyumcuya Soygun Girişiminde Ateş Açıldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki şüpheli kuyumcuya soygun yapmak amacıyla girdi. Kuyumcunun direnişi sonrası ateş açan soyguncular, kaçtı.

Bursa'da iki şüpheli soygun yapmak için girdiği kuyumcuya ateş açtı. Şans eseri para makinasına isabet kurşun nedeniyle kuyumcu yara almazken, panikleyen şahıslar olay yerinden hızla kaçtı. Şahıslar kuyumcudan bişey alamadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde bulunan bir kuyumcuyu soymak için gelen iki şüpheli girdiği dükkanda silah çekip, kuyumcuya altınları doldurmasını istedi. Kuyumcu; soyguncu şahısların isteğini kabul etmeyince şüphelilerden biri yanında silahla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun para sayma makinasına isabet ederken, kuyumcu ise şans eseri yara almadı. Panikleyen şüpheliler ise olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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