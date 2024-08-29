Bursa'da kumarhaneye çevrilen kıraathaneye baskın: 5 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da kumarhaneye çevrilen kıraathaneye Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçüstü baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken para ve pullara el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Orhangazi ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, güvenlik kameraları ve gözcüler tarafından korunan kıraathaneyi uzaktan takibe aldı. En uygun zamanda operasyon için düğmeye basan ekipler, kıraathaneye girerek kumar oynayanları suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda 2 zar, kumar oyunlarında kullanılan 110 adet pul ve 143 bin 500 lira ele geçirildi. Kıraathane sahibi Z.T. ve kumar oynayan 4 kişi gözaltına alındı. İşletme sahibine "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken para karşılığı oyun oynadığı tespit edilen 4 kişiye ise kişi başı 6 bin 425 lira para cezası uygulandı. Kıraathane mühürlenirken, benzer operasyonların süreceği bildirildi. - BURSA