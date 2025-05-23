Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı; 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Hamzabey mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yenişehir istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü İzzet S.(33) yönetimindeki 10 AEZ 182 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcular Yusuf D.(31), Burak B.(30), Ali Ö.(23) ve Murat T.(26) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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