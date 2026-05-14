Kavşakta kırmızı ışık kazası kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir sürücü ile yeşil ışıkta giden başka bir aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da iddiaya göre kavşakta kırmızı ışığı beklemek istemeyen sürücü, bir anda gaza bastı. Yeşil ışıkta seyir halinde olan araçla çarpışma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 CBV plakalı İlhan S. idaresindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti. Yeşil ışıkta geçtiğini iddia eden 16 BD plakalı Muhammed D. ile çarpışan 10 CBV plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan İlhan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
