Haberler

Bursa’da kaza sonrası suç düellosu: "Ben sürüyordum he? Vay be"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada ilginç anlar yaşandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada ilginç anlar yaşandı. Kazanın ardından araçta bulunan kişilerden biri yaralanırken, sürücünün ise 112 Acil Sağlık ekiplerini görünce olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Bir süre korkudan tırın arkasına saklanarak gizlenmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerinin ayrılmasının ardından arkadaşının telefonuyla geri döndü. İki arkadaş bu kez direksiyonda kimin olduğu konusunda birbirini suçladı.

Kaza, Nilüfer ilçesi Ürünlü Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kişilerden biri yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini gören sürücü ise panikleyerek kaçtı. Bir süre olay yerinden uzaklaşan sürücü, korkudan tırın arkasına saklanarak polislerin gitmesini bekledi. Yaralı arkadaşı ise olay yerinde yaşadığı şokun etkisini atlatmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin işlemlerini tamamlayıp ayrılmasının ardından, arkadaşından telefon alan sürücü yeniden olay yerine geldi. Ancak bu kez iki arkadaş arasında, "Aracı sen kullanıyordun" tartışması yaşandı. Taraflar kazayı kimin yaptığı konusunda birbirini suçlarken, ikisi de direksiyonda olduğunu kabul etmedi.

Yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor

Silahını kapan sahile koştu! Halk olası çıkarmayı bekliyor
Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış

12 yıl önce açıldı: Bakın kaç kişiyi taşımış
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü! Tam 60 bin kişi yerinden oldu

Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü: Görüntüler dehşet verici
Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu

Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişi silahla öldürüldü