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Bursa'da Kaza: Park Halindeki Araca Çarpan Kamyonet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa'da Kaza: Park Halindeki Araca Çarpan Kamyonet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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İnegöl'de meydana gelen kazada, park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü, yoldan geçen başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücünün bulunması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü, yoldan geçen bir başka aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu İsmail Salih (32) yönetimindeki 34 ZE 107 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 34 NZ 7861 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Kendi imkanıyla araçtan inip yola çıkan sürücüye henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarpıp üzerinden geçti. İsmail Salih'i ezen diğer sürücü olay yerinden kaçtı. 2 kez kaza yaparak ağır yaralanan İsmail Salih (32), olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan sürücüyü arıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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