Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket "pes" dedirtti

Güncelleme:
Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç, motosikletle çarpıştı. Aracın altında ezilmekten son anda kurtulan motosikletli kaldırıma oturup olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Sürücünün ölümden dönen yaralıyı unutup ilk iş olarak aracını kontrol etmesi "pes" dedirtti.

  • Bursa'da Geçit-Mudanya yolu üzerinde hafif ticari araç sürücüsü sinyal vermeden şerit değiştirince motosiklet kendisine çarptı.
  • Motosikletli kaskı sayesinde yaralanmaktan kurtuldu.
  • Hafif ticari araç sürücüsü yaralıyı bırakıp aracını kontrol etti.

Bursa'da Geçit-Mudanya yolu üzerinde, hafif ticari aracıyla seyir halindeki sürücü, sinyal vermeden şerit değiştirince sol şeritte ilerleyen motosiklet kendisine çarptı.

MOTOSİKLETLİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli kaskı sayesinde yaralanmaktan kurtuldu. Aracın altında ezilmekten son saniye kurtulan kadın motosiklet sürücüsü, kaldırıma oturarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

İLK İŞİ ARABASINI KONTROL ETMEK OLDU

Araçtan inen hafif ticari araç sürücüsü ise yaralıyı bırakıp aracını kontrol etti. Kaza anı kameraya yansırken, sosyal medyada viral olan videoda bazı vatandaşlar sürücünün yaptığı ilk harekete sitem etti.

