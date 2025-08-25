Bursa'da Kaza: 2 Yaralı, Yakınları Arasında Kavga

Bursa'da Kaza: 2 Yaralı, Yakınları Arasında Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişinin yaralandığı ve yaralıların yakınları arasında hastanede kavga çıktığı bildirildi. Olay sonrası 4 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Huzur Mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Yusuf İ.(25) yönetimindeki 16 BAC 750 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden sürücü Murat C.(42) yönetimindeki 16 BFG 0986 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan otomobil, yaklaşık 1 kilometre ileride bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakınları kavga etti

Kazayı duyup acil servise gelen yaralıların yakınları arasında kavga çıktı. Şahısların kavgası Polis ve güvenlik görevlilerince sonlandırıldı. 4 şahıs polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir'de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi! Ardı ardına 3 korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı

Ülke rahat bir nefes aldı! Yıllardır aranıyordu, böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.