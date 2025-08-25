Bursa'da Kaza: 2 Yaralı, Yakınları Arasında Kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Huzur Mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Yusuf İ.(25) yönetimindeki 16 BAC 750 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden sürücü Murat C.(42) yönetimindeki 16 BFG 0986 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan otomobil, yaklaşık 1 kilometre ileride bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakınları kavga etti

Kazayı duyup acil servise gelen yaralıların yakınları arasında kavga çıktı. Şahısların kavgası Polis ve güvenlik görevlilerince sonlandırıldı. 4 şahıs polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA