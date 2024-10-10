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Bursa'da Kayıp 68 Yaşındaki Nur Cemil Eroğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'da Kayıp 68 Yaşındaki Nur Cemil Eroğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hafta önce kaybolan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu için AFAD, jandarma ve komando timlerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. Eroğlu'nun son görüntüsü bakkaldan çıkarken güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hafta önce ortadan kaybolan 68 yaşındaki şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'in Ovaesemen Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu, geçtiğimiz hafta perşembe günü ortadan kayboldu. Son olarak köy bakkalından çıkarken kameralara yansıyan Eroğlu'nun yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasının ardından AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri ve KUMDAK ekipleri arama çalışmaları başlattı. Toplam 54 kişilik ekip, 13 araç, 2 dron ve 3 köpekle Ovaesemen Mahallesi'nde bir haftadır arama çalışmalarını sürdürüyor. Hassas burunlu iz köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmalarında dron ile köy etrafı ve göl çevresi de tamamen taranıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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