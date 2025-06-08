Bursa'da Kayıp 14 Yaşındaki Burak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'da Kayıp 14 Yaşındaki Burak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde okula gitmek için evden çıkan 14 yaşındaki Burak Koçak'tan 81 saattir haber alınamıyor. Arama ekipleri bölgede yoğun çalışmalar yürütüyor.

Kayıp Burak'tan 81 saattir haber alınamıyor

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde okula gitmek için evden çıkan 14 yaşındaki Burak Koçak'tan 81 saattir haber alınamıyor. Dron, dalgıç ve eğitimli köpek destekli arama ekipleri, her yerde Burak'tan bir iz arıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14), 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden ayrıldı. Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatlerinde eve dönmeyince oğlu için çevrede arama yaptı. Arama yapan aile Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını buldu ve durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Bayramın 1. günü 50 kişilik ekiple yapılan aramalarda Koçak'a ulaşılamadı. Kaybolan Burak Koçak'ı arama çalışmaları bayramın 2. gününde orman ve dağlık alanda AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER'den oluşan 100'ün üzerinde personel, arama köpeği ve dronla devam etti.

Bayramın 3'üncü gününde 81'inci saate gelinen arama çalışmalarında Koçak'a ait bir ize rastlanmadı. Dron, dalgıç ve eğitimli köpek destekli arama ekipleri, her yerde Burak'tan bir iz arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA BÜLENT DEĞİRMEN - 3.Sayfa
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