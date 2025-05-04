Bursa'da Kamyonet Zeytin Ağaçlarına Daldı: Sürücü Yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet, zeytin ağaçlarının bulunduğu bir tarlaya daldı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken, sürücü M.İ. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya daldı. Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi Orhangazi Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 16 FBG 56 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya girdi. Kamyonet hurda yığınına döndü. Diğer sürücüler tarafından kamyonetten çıkarılan M.İ., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa