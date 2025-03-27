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Bursa'da Kamyonet Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Bursa'da Kamyonet Şarampole Uçtu: 1 Yaralı
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İznik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçarak kaza yaptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İznik-Sakarya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 H 1160 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı sürücü İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın meydana geldiği bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle yolda kısa süreliğine trafik aksamaları yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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