Bursa'da Kamyon ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: Bir Yaralı

Bursa'da Kamyon ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: Bir Yaralı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda araç sürücüsü ağır yaralandı.

Karacabey-Bayramdere yolu üzerinde saat 15.20 sıralarında 16 HCY 12 plakalı kamyon sürücüsü A. K. (47) seyir halindeyken karşı yönden gelen16 BKP 968 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 16 BKP 968 plakalı araç sürücüsü Batuhan Kaya araç içerisinde sıkıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Batuhan Kaya'yı itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerinde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ağır yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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