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Bursa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Bursa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
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Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Soğuksu kavşağında kamyon ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Soğuksu kavşağında meydana geldi. Kavşak üzerinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yattı. İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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