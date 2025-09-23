Bursa'da Kalp Kapakçığı Kaçaklığına İlk Kez Başarıyla Uygulanan Yeni Yöntem

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp kapakçığında kaçak olan hasta, dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle tedavi edildi.

Bursa'da yaşayan 69 yaşındaki kadın hasta F.S. kalp yetmezliği şikayetiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Arı ve ekibi tarafından değerlendirilen hasta, daha önce iki kez kalp ameliyatı olduğundan üçüncü kez ameliyat yapılması riskli bulundu. Yeni bir yöntem geliştiren Prof. Dr. Arı ve ekibi, hastanın sol köprücük kemiği bölgesindeki toplardamardan girerek, kalbin sorunlu bölgesine ulaştı ve bu sayede gerekli tedaviyi başarıyla uyguladı. Prof. Dr. Arı ve ekibi gerçekleştirdiği bu teknikle tıp literatürüne yeni bir yöntemle katkı sağlamış oldu.

Yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Arı, kalp kapağında sorun olan hastalara, cerrahi operasyonlarla yerleştirilen metal kapakların kenarlarında bazen kaçaklar olabildiğini ve bu durum sonucunda hastalarda kalp yetmezliği gelişebildiğini dile getirdi. Bu kaçakları tedavi etmek için açık kalp ameliyatı ve kasık bölgesinden girilen kapalı ameliyatı şeklinde iki yöntem bulunduğunu belirten Arı, "Bizim tedavi ettiğimiz hastamızda hem aort hem mitral kapak dediğimiz pozisyonda metal kapaklar mevcuttu ve hastanın mitral kapak pozisyonunda ciddi bir paravalvüler kaçağı vardı. Tabi daha önce iki kez ameliyat olmuş olan bu hastayı üçüncü kez ameliyata sokmak çok ciddi riskler içeriyordu. Bu nedenle hastamıza kapalı yöntemle ameliyat yapma kararı verdik. Ancak teknik olarak bu hastada kaçağı kapatmak çok zordu. Çünkü her iki tarafta da metal kapak bulunuyordu ve üçüncü bir yol bulmak gerekiyordu" dedi.

Köprücük kemiği bölgesindeki toplardamardan kalbe ulaşıldı

Bu yüzden başka bir teknik uyguladıklarına dikkat çeken Arı, "Hastanın sol köprücük kemiğinin olduğu bölgedeki bir venden (Toplardamar) girerek kalbin içinde yeni bir delik oluşturduk. Kalbin ventikül kısmına bu yeni oluşturduğumuz delik ile geçerek 'Venö-venöz loop' dediğimiz oluşumu gerçekleştirdik. Daha sonra 'Venö-venöz loop' üzerinden tellerimizi göndererek ve uygun bölgeye gerekli olan tıkacı yerleştirerek, hastayı tedavi ettik. Hastamızı işlemden bir gün sonra yoğun bakımdan servise çıkardık ve işlemden üç gün sonra taburcu ettik" şeklinde konuştu.

Aynı sorunu yaşayan hastalara uygulanabilir

Bu tekniğin dünyada ilk defa Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulandığının bilgisini veren Arı, "Bu tekniğin ileride buna benzer kaçağı olan her iki kalp kapağında da metal kapak bulunan hastalarda güvenli bir şekilde uygulanabileceği düşünüyoruz" diye konuştu. - BURSA