Bursa'da Kalbi Duran Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kalbi Duran Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde kalbi duran 39 yaşındaki Fatma Uçar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde otururken kalbi duran kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. 39 yaşındaki Fatma Uçar evde oturduğu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalbi duran kadın, sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Uçar hayatını kaybetti. Fatma Uçar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi

Valenin hayatını karartan kaza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul'da

Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.