Bursa'da Kadınlara Taciz İddiası: Şüpheli Mahalle Sakinleri Tarafından Darp Edildi

Bursa'da Kadınlara Taciz İddiası: Şüpheli Mahalle Sakinleri Tarafından Darp Edildi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kadınlara rahatsızlık veren bir kişi mahalle sakinleri tarafından yakalanarak sokakta dövüldü. Olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi ve polis soruşturma başlattı.

Bursa'da, kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından darp edildi. Şüphelinin meydan dayağı yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kadınlara rahatsızlık verdiği öne sürülen şahıs, mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı. Kalabalık bir grup, şahsı yakalayarak sokak ortasında dövdü. Şiddet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

Darp edilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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