Bursa'da Kadına Şiddet İhbarına Giden Polis Aracı Takla Attı

Bursa'da Kadına Şiddet İhbarına Giden Polis Aracı Takla Attı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kadına şiddet ihbarı üzerine giden polis aracı dönüş sırasında takla attı. Kazada 2'si polis toplam 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'da kadına şiddet ihbarından dönen polis aracı takla attı. Kazada, 2'si polis 4 kişi yaralandı. Polislerin ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadına şiddet ihbarına gidip mağdureyi kurtaran ekip geri dönüşe geçti.

Nilüfer Caddesi üzerinde U dönüşü yapan 4852 kod nolu polis ekibi, manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkıştılar

Yaşanan kazada araçta bulunan ve ikisi polis memuru 4 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Kaza sebebiyle Nilüfer Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatılırken, takla atan aracın kaldırılmasıyla yol normale döndü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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