Bursa'da Kadın, Tartıştığı Kişiye Arka Arkaya Tokat Attı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, yolda tartıştığı kişiye sinirlenerek arka arkaya tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da yolda tartıştığı kişiye sinirlenen kadın arka arkaya tokat attı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Merkez, Osmangazi ilçesinde Uluyol Mahallesi'nde ticari taksiden inen bir kişiyle tartışma yaşayan kadın, sinirlerine hakim olamadı. Sözlü tartışmadan hırsını alamayan kadın, taksiden inen adamın yüzüne arka arkaya tokat attı. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışan kadın güçlükle ikna edilirken, sakinliği koruyan adam ise kameralara anbean yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa