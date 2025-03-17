Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül

Bursa'da Kadın Sürücüler Arasında Tartışma: İki Taraf da Şikayetçi

Bursa'da Kadın Sürücüler Arasında Tartışma: İki Taraf da Şikayetçi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki kadın sürücünün birbirine girdiği olayda, Menekşe D. ve Derya K. arasında tartışma yaşandı. Menekşe D., Derya K.'nın kendisini sıkıştırdığını iddia ederek aracından inip tepkisini gösterdi. Derya K. ise olayı cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Her iki sürücü de birbirlerinden şikayetçi oldu ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Bursa'da iki kadın sürücünün birbirleriyle tartışma anı kameraya yansıdı. Olay sonrası kadın sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde meydana geldi. 16 BLV plakalı aracıyla seyir halinde olan Menekşe D., 34 GDN plakalı araç sürücüsü Derya K.'nin kendisini sıkıştırdığını iddia etti. Menekşe D. daha sonra aracından inerek Derya K.'nın aracının camına vurdu ve tepkisini sinkaflı sözlerle dile getirdi.

Bunun üzerine Derya K. ise cep telefonuyla kayda girdi.

Küfürler hakaretler havada uçuştu

Yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Derya K., görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aracının sıkıştırıldığını, kendisine tehdit edildiğini ve görüntülerinin izinsiz şekilde sosyal medyada paylaşıldığını öne süren Menekşe D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bu detay Fenerbahçe'yi şimdiden şampiyonluktan etmiş olabilir
img

ATM'lerde yeni dönem hazırlığı! Çok yakında başlayabilir
img

Genç öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.