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Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: Makaron ve Makine Ele Geçirildi

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Bursa'da Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekipleri, bir adreste yapılan aramada çok sayıda makaron ve sigara yapımında kullanılan makine ele geçirdi.

Bursa'da Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekipleri, bir adreste yapılan aramada çok sayıda makaron ve sigara yapımında kullanılan makine ele geçirdi.

Bursa'da Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliğine bağlı ekipler kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli O.Ç.'nın (28) Kemerçeşme Mahallesi Kemerçeşme Caddesi üzerinde bulunan adresinde mahkeme kararına istinaden yapılan aramada, 1 adet sarım ve dolum makinesi, 1 adet tartı, 55 karton 11 bin dal sarılmış makaron, 91 karton bandrolsüz 18 bin 200 dal boş makaron ve 7 naylon poşet içerisinde toplamda 78 kilogram 300 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli düzenlenen evraklarla birlikte gerekli işlem için KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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