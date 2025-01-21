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Bursa'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yapılan baskında tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği baskında yakalandı. Yapılan aramada sikke, heykel ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Kurtoğlu mevkiinde kaçak kazı yapıp tarihi eserleri kaçıran 3 şüphelinin bilgisi alan Orhaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan izin alan ekipler, tarihi eser kaçakçılarına düzenlediği baskında suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde kazı ve tarihi eserleri bulmak için el dedektörü, kazma, kürek, levye, kamera ve alan tarama makinesi geçirildi. Alanda yapılan aramada ise, tarihi eser olduğu değerlendirilen, sikke paralar, heykeller ve yaklaşık 50 parça çeşitli eserler bulundu. Malzemelere el konulurken, 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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