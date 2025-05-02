Bursa'da İşçileri Taşıyan Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 13 Yaralı

İşçileri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Gündüzlü Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Gündüzlü Mahallesi'nden İnegöl'e seyir halinde olan Ali C. idaresindeki 16 BOY 458 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Adem Ş. idaresindeki Fiat Doblo marka 16 AGA 250 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile servis aracında bulunan işçiler Kıymet A. (38), Ahmet D. (57), Özkan Y. (35), Hasan A. (25), Kubilay T. (57), Ali Y. (32), Halil K. (31), Sinan B. (30), Zeynep Y. (38), Aysun T. ve Cengiz A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.