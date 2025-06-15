Bursa'da İnsan Ticareti Operasyonu: 12 Taylandlı Kadın Kurtarıldı

Bursa'da İnsan Ticareti Operasyonu: 12 Taylandlı Kadın Kurtarıldı
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Bursa'da çalışma ve oturma izni vaadiyle kandırılan 12 Taylandlı kadın, masaj salonlarında fuhşa zorlandığı için kurtarıldı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı ve 4'ü tutuklandı.

Bursa'da çalışma ve oturma izni alınacağı vaadiyle kandırılan 12 Taylandlı, masaj salonlarında fuhşa zorlandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel ve evlere yapılan baskınlarda, fuhşa zorlanan 12 Taylandlı kadını kurtarırken, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişiyi ise gözaltına aldı.

Bursa'da Tayland vatandaşlarını çalışma ve oturma izni alınacağı vaadiyle kandıran 5 kişi, pasaportlarına el koyarken, 12 kadını tehdit ve baskı ile kiralanan evlerde tuttu. Zanlılar tarafından kullanılan araçlarla masaj ve spa salonlarına nakledilen Taylandlı kadınlara zorla fuhuş yaptırıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı' ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışma neticesinde, Tayland vatandaşı olan 12 kişinin masaj salonlarında zorla fuhuş için çalıştırıldığı ihbarı aldı. Bahsi geçen suçları işleyen şüphelileri yakalamaya yönelik harekete geçen ekipler, yapılan operasyonda 2 otel ve spa merkezi, 2 ikamet ve 2 araca baskın yaptı. 2'si kadın 5 zanlı gözaltına alınırken, bahsi geçen suçlardan zarar gören 12 Taylandlı kadın mağdur kurtarıldı. İl Göç İdaresi tarafından 6 Taylandlı kadına, insan ticareti mağduru tanımlaması yapıldı.

Yapılan operasyonda, muhtelif miktarda dijital materyal ile belge ve dokümana el konulurken, bahsi geçen iş yerleri hakkında izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırmak suçlarından idari işlem uygulandı.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan sevk edildiği mahkemece 4'ü tutuklanırken, 1 kişiye de ev hapsi cezası verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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