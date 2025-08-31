Bursa'da İnşaat İşçisi Havalandırma Boşluğuna Düştü

İnegöl ilçesinde bir inşaat işçisi, çalıştığı sırada dikkatsizlik sonucu havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatın havalandırma boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 7. Çıkmaz Sokak'ta yapımı devam eden 3 katlı inşaatta meydana geldi. Orhan Y. (31) adlı işçi aparmanın içinde çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
