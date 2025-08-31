Bursa'da İnşaat İşçisi Havalandırma Boşluğuna Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatın havalandırma boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 7. Çıkmaz Sokak'ta yapımı devam eden 3 katlı inşaatta meydana geldi. Orhan Y. (31) adlı işçi aparmanın içinde çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA