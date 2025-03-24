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Bursa'da İftar Saati Kavgası: Sürücüler Arasında Büyüyen Tartışma Savaş Alanına Döndü

Bursa'da İftar Saati Kavgası: Sürücüler Arasında Büyüyen Tartışma Savaş Alanına Döndü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iftar saati nedeniyle yolu paylaşamayan iki sürücü arasında başlayan tartışma, mahalle sakinlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Olay amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Bursa'da iftar saati yolu paylaşamayan iki sürücü birbirine girdi. Sürücülerin kavgasına mahalle sakinleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İftar saatinin yaklaşmasıyla beraber acele eden iki sürücü yolu paylaşamadı. İki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma, daha sonra kavgaya döndü. Kavga eden sürücüleri gören vatandaşlar, kavgayı ayırmak için olaya müdahale edince ortalık savaş alanına döndü. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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