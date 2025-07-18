Bursa'da Hatalı Sollama Yüzünden Feci Kaza Kıl Payı Önlenmiş

Bursa'da Hatalı Sollama Yüzünden Feci Kaza Kıl Payı Önlenmiş
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Karacabey'de meydana gelen olayda hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen motosikletle çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar otomobilin kameralarına yansıdı.

Bursa'da hatalı sollama yapan otomobil, motosikleti ezmekten kıl payı kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Karacabey ilçesi Yeniköy-Boğaz yolu üzerinde meydana geldi. Tek şeritli yolda önündeki otomobili sollayan Opel marka otomobilin sürücüsü, hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen motosikletle burun buruna geldi. Araç motosikleti teğet geçerken, o anlar otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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