Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aranmakta olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan kişiler uyuşturucu suçlarından ve hırsızlıktan hüküm giymişti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında üç hükümlüyü gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E. ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.V. yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen müşterek çalışmalar sonucu yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan üç hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
