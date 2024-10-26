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Bursa'da Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi silahla yaralandı. Olay anı, vatandaş kamerasında kaydedildi.

Mahallede silah böyle ateşlendi, tartışma ve o anlar kamerada

İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Olay anı vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada B.S. (53), silahla C.A.'ya ateş etti. Ayağından vurulan C.A. yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahla vurulan C.A., sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan olay anı vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa

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