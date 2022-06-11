Göçük altında can pazarı! Belediye işçisi dakikalarca kurtarılmayı bekledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göçük altında can pazarı! Belediye işçisi dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Göçük altında can pazarı! Belediye işçisi dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Bursa'da yağmur nedeniyle gevşeyen toprak; altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü. Göçük altında kalan işçiyi Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mudanya ilçesine bağlı Balabancık mahallesinde meydana gelen olayda belediyenin altyapı çalışması yaptığı bölgede iş makinesinin kazdığı kanala giren işçi gevşeyen toprağın kayması sonucu toprak altında kaldı.

ARKADAŞLARI KURTARAMADI

İşçiyi mesai arkadaşları kendi çabalarıyla kurtarmak istese de başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan diğer işçiler itfaiye ve sağlık ekiplerini beklerken arkadaşlarının başından hiç ayrılmadı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gelmesiyle toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Hafif yaralanan işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kareler;

Bursa'da göçük altında can pazarı...

Bursa'da göçük altında can pazarı...

Bursa'da göçük altında can pazarı...

Bursa'da göçük altında can pazarı...

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title