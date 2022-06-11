Göçük altında can pazarı! Belediye işçisi dakikalarca kurtarılmayı bekledi Bursa'da yağmur nedeniyle gevşeyen toprak; altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü. Göçük altında kalan işçiyi Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Mudanya ilçesine bağlı Balabancık mahallesinde meydana gelen olayda belediyenin altyapı çalışması yaptığı bölgede iş makinesinin kazdığı kanala giren işçi gevşeyen toprağın kayması sonucu toprak altında kaldı. ARKADAŞLARI KURTARAMADI İşçiyi mesai arkadaşları kendi çabalarıyla kurtarmak istese de başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan diğer işçiler itfaiye ve sağlık ekiplerini beklerken arkadaşlarının başından hiç ayrılmadı. İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gelmesiyle toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Hafif yaralanan işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kareler; İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Göçük altında can pazarı! Belediye işçisi dakikalarca kurtarılmayı bekledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.