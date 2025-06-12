Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Bursa'da yabancı uyruklu şahıslara ücret karşılığı kalacak yer temin eden 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 kaçak göçmen de yakalanarak kimlik tespiti için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bursa'da yabancı uyruklu şahıslara ücret karşılığı kalacak yer temin ettiği tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, 7 kaçak göçmen ise yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde 'şok evler' diye tabir edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu olduğunu beyan eden toplam 7 şahıs muhafaza altına alınarak kimlik tespiti için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yabancı uyruklu 7 şahsın kimliksiz olduğu ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edildi. Şahıslar, Bursa'ya çalışmak için geldiklerini, barınma imkanlarının belirli bir ücret karşılığında işletme sahipleri tarafından sağlandığını beyan etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu şahıslara barınma imkanı sağlayan A.H., Y.K. ve M.S isimli şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Y.K. isimli şahıs tutuklanırken, A.H. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca M.S. isimli şahsı yakalama çalışmaları da devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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