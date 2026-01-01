Gizli buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle duramayan hafif ticari aracın cipe arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İ.F. (62) yönetimindeki hafif ticari araç, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan R.O. (33) yönetimindeki cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile kamyonetteki yolcu Ş.F. (55) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA