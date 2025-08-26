Bursa'da Giyim Mağazası Önünde Kavga: 4 Yaralı, 1 Gözaltı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde giyim mağazası önünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga sırasında elinde ekmek bıçağıyla olay yerine gelen Y.S. polis ekiplerince biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Aktarhüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşanan olayda, Ö.F.S. ve E.T.S. ile işyeri sahibi A.B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya A.B.'nin kardeşi Y.B. de dahil oldu. Tarafların kavgası sonucu Ö.F.S. ve E.T.S. ile A.B. ve Y.B. yaralandı.

Bu sırada çocuklarının kavga ettiğini öğrenen baba Y.S. ekmek bıçağıyla olay yerine gelerek "Çocuklarımı kim darp etti?" diyerek esnafa saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri Y.S.'yi etkisiz hale getirerek suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği anlar kameralara yansırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA