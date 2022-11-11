Okulda yapılan etkinliğin sonu kötü bitti! Öğrenciler 1 saat sonra teker teker hastaneye koştu 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda yapılan etkinlikte evlerinden getirdikleri gıda ürünlerinden yiyen 13 öğrenci, zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı. Altıeylül Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, etkinlik için okula annelerinin yaptıkları gıda ürünlerini getirdi. Sınıf içinde yapılan etkinlikte öğrenciler, evde yapılan kurabiye ve tatlıları birbirlerine ikram etti. İddiaya göre öğrenciler, yedikleri gıda ürünleri nedeniyle 1 saat sonra fenalık geçirmeye başladı. 13 ÖĞRENCİ FENALIK GEÇİRDİ Mide bulantısı ve karın ağrısı rahatsızlığı yaşayan çocukları gören öğretmenler, durumu 112'ye haber verdi. Okula çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Fenalık geçiren 13 öğrenci, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. SAĞLIK DURUMLARI İYİ Yedikleri gıdadan zehirlendikleri öğrenilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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