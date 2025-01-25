Otomobilleriyle "Kutu kutu pense" oynadılar
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ilginç anlar yaşandı. Bir grup genç otomobilleriyle "Kutu kutu pense" oynayarak o anları sosyal medyada paylaştı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Gökdere mevkiinde bulunan park alanı ilginç anlara sahne oldu. Bir grup genç aralarında sohbet ettikten sonra direksiyon başına geçerek farklı bir yolla eğlenmeye başladı.
OTOMOBİLLERİYLE "KUTU KUTU PENSE" OYNADILAR
Direksiyon başındaki gençler otomobilleriyle daire çizerek ilerlerken ortada duran kişiler ise müzik eşliğinde "Kutu kutu pense" oynadı. Gençler o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar gençlerin eğlenceli anlarını tebessüm ederek izledi.