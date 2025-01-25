Otomobilleriyle "Kutu kutu pense" oynadılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Gökdere mevkiinde bulunan park alanı ilginç anlara sahne oldu. Bir grup genç aralarında sohbet ettikten sonra direksiyon başına geçerek farklı bir yolla eğlenmeye başladı.

OTOMOBİLLERİYLE "KUTU KUTU PENSE" OYNADILAR

Direksiyon başındaki gençler otomobilleriyle daire çizerek ilerlerken ortada duran kişiler ise müzik eşliğinde "Kutu kutu pense" oynadı. Gençler o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar gençlerin eğlenceli anlarını tebessüm ederek izledi.