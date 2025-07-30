Bursa'da Gençler Arasındaki Kavga Ailelere Taşındı

Bursa'da Gençler Arasındaki Kavga Ailelere Taşındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç grup arasında başlayan tartışma, ailelerin de müdahil olmasıyla büyüdü. Kavga anı kameraya yansırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve müdahele sonucunda bazı kişiler gözaltına alındı.

Bursa'da gençler arasındaki kavgaya aileler de karıştı. Yaşanan arbede kameraya yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt Diş Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 genç grup arasında laf atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların aileleri de karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Ekipler yoğun çaba sonucu şahısları ayırdı. Polise mukavemet gösteren 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İnegöl Devlet Hastanesine sağlık raporu alınmak üzere götürüldü.

Şahısların aileleri de hastaneye gelerek taşkınlık çıkarırken, kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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